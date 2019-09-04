Поліція в Києві затримала двох підозрюваних у заволодінні коштами комерційної структури у розмірі 54 млн грн. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці встановили, що колишній голова і заступник голови кредитного комітету фінансової компанії спільно з цивільною особою організували злочинну схему привласнення коштів комерційної структури.

Щоб ними заволодіти, останні укладали фіктивні договори позики з підставними особами і не вносили кошти в касу підприємства, які були отримані від реальних клієнтів як погашення заборгованості. Для цього фігуранти, мешканці Одеської області, підшукували клієнтів, які за певну винагороду в 200-500 доларів США погоджувалися бути фіктивними позичальниками. На ім’я та документи 11 таких осіб під заставу неіснуючих елітних транспортних засобів екскерівниками кредитного комітету фінансової компанії було надано і кошти у вигляді позик.

Крім того, було введено в оману і шістьох реальних клієнтів, які звернулися до комерційної структури та отримали позику. Зокрема, незважаючи на порушення умов раніше укладених договорів, колишні керівники запропонували громадянам сплатити отримані ними кошти за договорами позики готівкою, без відсотків, нібито для остаточного погашення заборгованості. Після сплати позичальниками коштів фігуранти видали від свого імені фіктивні заяви про, начебто, зняття обтяження з майна, яке було предметом застави. Отримані кошти до каси фінансової компанії останні так і не внесли.

За такою "схемою" правопорушники заволоділи коштами комерційної структури у розмірі 54 млн грн.

У межах досудового розслідування правоохоронці проводили санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів, за результатами яких оперативники Управління захисту економіки в місті Києві, слідчі столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва вилучили документи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів. Крім того, було накладено арешт на їхнє майно вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України - одного з колишніх керівників (організатора) та цивільну особу (виконавця). Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави 340 та 570 тисяч гривень. Третій фігурант перебуває у розшуку".







