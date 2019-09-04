ООН опублікувала доповідь Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Криму

Текст доповіді, який буде представлено 23 вересня на 74-й сесії ООН, опубліковано на офіційному сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У висновках і рекомендаціях доповіді ООН про стан справ із правами людини в Криму сказано, що за звітний період організації "не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу Управління верховного комісара ООН із прав людини в Крим".

Також у доповіді є заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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"Не менш важливо забезпечити ефективне розслідування всіх заяв про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити, щоб права на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, асоціації, думки, совісті та релігії могли здійснюватися будь-якою особою або групою осіб у Криму без жодної дискримінації за будь-яких підстав.

Владі Російської Федерації пропонується поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження, введені щодо кримськотатарської громади, включно із забороною на діяльність Меджлісу, з метою збереження її представницьких інститутів. Крім того, владі Російської Федерації необхідно забезпечити доступність освіти українською мовою", - йдеться у висновках і рекомендаціях доповіді ООН.

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