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04.09.19 19:51

Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура. ФОТО

У Житомирській області правоохоронці затримали військовослужбовця контрактної служби, який займався продажем наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.

Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура 01

21 червня 2019 року під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факт незаконного збуту наркотиків військовослужбовцем. "Товар" вилучено, а експертиза підтвердила, що це психотропна речовина - амфетамін.

4 вересня 2019 року цей же військовослужбовець знову продав амфетамін. Наркотичний засіб і гроші, отримані за нього торговцем, вилучено, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура 02

Наразі відбуваються обшуки за місцем проживання молодшого сержанта і огляд місця його затримання. Планується повідомлення військовослужбовцю-наркодилеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волітерміном  від шести до десяти років із конфіскацією майна. Також готується подання в суд клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

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