СБУ здійснює досудове розслідування у справі про диверсію та державну зраду на підприємстві "Мотор Січ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба відомства повідомила на запит Радіо Свобода.

Крім того, згідно з повідомленням СБУ, розслідування стосується ймовірної поставки продукції заводу представникам Росії.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ст. 113 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом підготовки до вчинення диверсії - дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання", - йдеться в документі.

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми Кримінального процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

У липні 2019 року відомство заявляло про те, що група компаній "Мотор Січ" протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією збройного угруповання "ДНР".

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