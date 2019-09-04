Зеленський доручив Кабміну створити інфраструктуру для надання електронних публічних послуг

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Документ ухвалено "з метою утвердження функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері надання публічних, зокрема адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг".

Президент, доручив Кабінету Міністрів забезпечити визначення і впровадження єдиних вимог до надання публічних послуг, зокрема ключових показників ефективності, граничного часу очікування, показників задоволеності суб'єктів звернення.

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Крім того, уряд має забезпечити поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму і оприлюднення на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних заходів із відображенням інформації про послуги, що переведені в електронну форму, і послуги, порядок та умови отримання яких спрощено.

Також Кабміну доручено вивчити питання щодо запровадження нових підходів до утворення та діяльності центрів надання адміністративних послуг, зокрема шляхом переходу до надання адмінпослуг обласних і районних державних адміністрацій центрами надання адмінпослуг органів місцевого самоврядування на основі співфінансування державою відповідних витрат.

Згідно з указом, уряд має розглянути також питання про доцільність подальшого надання адміністративних послуг державними і комунальними підприємствами та спростити процедури надання та отримання публічних послуг.

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Крім того, Зеленський доручив Кабміну вивчити питання щодо забезпечення через Єдиний державний вебпортал електронних послуг можливості для споживачів житлово-комунальних послуг подавати виконавцям таких послуг звернення в електронній формі щодо їх надання, установки, обслуговування, заміни та перевірки вузлів обліку, отримувати інформацію про перебіг та результати розгляду таких звернень, здійснювати розрахунки за ЖКП.