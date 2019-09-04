Перемир'я на Донбасі продовжує давати результати, - посол Сайдік

"Перемир'я, узгоджене ТКГ, що почало діяти 21 липня, продовжує давати результати, незважаючи на певне загострення ситуації останніми днями", - сказав представник ОБСЄ в Мінську 4 вересня за підсумками засідання групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За останні два тижні, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, зазначив посол Сайдік.

Він також вказав на позитивну динаміку щодо реалізації рішень із відновлення моста в Станиці Луганській. "Зараз розмінування підходів до моста завершено. Триває демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить почати підготовку та виконання ремонту", - зазначив представник ОБСЄ.

Читайте також: На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер