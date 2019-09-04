Трьох українців затримали у Варшаві через погрозу вчинити теракт, а коли вона виявилася жартом, відпустили

Затримали двох чоловіків і одну жінку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За словами Маріуша Цярка, представника головного коменданта поліції, затримання було пов'язано з відеороликом, який недавно з'явився в інтернеті. На цьому відео три людини, двоє чоловіків і одна жінка, тримали в руках зброю і погрожували здійснити теракт під час урочистостей у Варшаві 1 вересня.

"Ми поставилися до цього відео серйозно. Дуже швидко було встановлено адресу, за якою ці люди проживають, і перед їхньою квартирою з'явилися поліцейські разом з антитерористами. Згодом з'ясувалося, що зброя, яку вони показали на відео, не була справжньою", - сказав спікер.

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Під час допиту затримані пояснили, що відео зі зброєю і погрозами було жартом. Поліція не висунула їм обвинувачень і відпустила.