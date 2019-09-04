Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли агресію РФ називають "громадянською війною", - МЗС відреагувало на слова угорського держсекретаря

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному коментарі МЗС,

У тексті зазначається: "Було зазначено, що категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високопосадовці сусідньої держави називають збройну російську агресію проти України, що триває з 2014 року, "громадянською війною". Це не лише не відповідає дійсності, а і суперечить офіційній позиції країн-членів ЄС і НАТО, до яких належить також і Угорщина. Санкції ЄС проти РФ запроваджено саме у зв’язку з цією агресією, і подібна підміна понять жодним чином не сприяє її припиненню.

Українська сторона розраховує на подальшу солідарність наших партнерів у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, а також звертає увагу на необхідність називати речі своїми іменами: саме збройна російська агресія проти України".

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