Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА. ДОКУМЕНТ

Відповідну заяву опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення у Києві місцевого самоврядування, ми, голови депутатських фракцій Київської міської ради VIII скликання, просимо вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року", - йдеться у зверненні.
Документ підписали глава фракції "Солідарності" Андрій Странніков, голова фракції "Батьківщини" Володимир Бондаренко, керівник фракції "Свободи" Юрій Сиротюк та голова фракції "Самопомочі" Наталія Манойленко.
Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.