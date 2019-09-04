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04.09.19 22:32

Колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів із-під контролю концерну "Укрспецекспорт", - "Вihus"

Гендиректор ДК "Укроборонпром" Павло Букін за кілька тижнів до свого звільнення встиг підписати наказ про затвердження нового статуту ДК "Укрспецекспорт".

Колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів із-під контролю концерну "Укрспецекспорт", - "Вihus"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.

Основна мета цих дій - максимальне розширення повноважень керівництва "Укрспецекспорту" і практично повне виведення компанії з-під контролю державного концерну.

19 серпня Букін, на той час ще гендиректор "Укроборонпрому", своїм наказом затвердив нову редакцію статуту "Укрспецекспорту" - одного з найбільших підприємств концерну.

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Зазначається, що саме статут регулює діяльність компанії, а також визначає права і обов'язки її керівництва. Ключова відмінність нової редакції 2019 року від попередньої 2017-го - це розширення прав і повноважень керівництва компанії і зменшення впливу концерну як регулятора. Крім того, "Укрспецекспорт" встановлює жорсткіший контроль над своїми дочірніми підприємствами.

"Укрспецекспорт" має шість дочірніх підприємств: ДГЗІФ "Укрінмаш", ДГЗП "Спецтехноекспорт", ДП "Укроборонсервіс", ДЗІП "Промоборонекспорт", ДП СЗФ "Прогрес" і ДП ВТФ "Таско-експорт". Історично і юридично вони дочірні, але на практиці цілком самостійні. Однак новий статут ставить все в жорстку залежність від материнського підприємства.

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