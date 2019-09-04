Кабмін звільнив 36 заступників міністрів 13 міністерств

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
З посади заступника міністра аграрної політики і продовольства звільнено Ольгу Трофімцеву, Віктора Шеремету, Володимира Топчія і Олену Ковальову.
З посади заступника міністра спорту звільнено Миколу Мовчана, Ярослава Войтовича, Миколу Даневича, а з поста першого заступника міністра - Ігоря Гоцула.
Посади заступника міністра культури позбулися Юрій Рибачук і Тамара Мазур.
З посади заступника міністра інформаційної політики звільнено Дмитра Золотухіна, а з поста першого заступника міністра - Еміне Джапарову.
Посад заступника міністра освіти і науки позбулися Роман Греба і Максим Стріха.
З посади заступника міністра оборони звільнено Ігоря Павловського.
З посади заступника міністра юстиції звільнено Світлану Глущенко, Ірину Садовську, Сергія Пєтухова, Іванну Смачило, Івана Ліщину, Дениса Чернишова, а з поста першого заступника міністра - Олену Сукманову.
Звільнено заступників міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка і Олександра Лінчевського, а також першого заступника міністра Уляну Супрун.
З посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі звільнено Михайла Титарчука та Юрія Бровченка.
Посад заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства позбулися Лев Парцхаладзе і Тарас Токарський.
З посади першого заступника міністра ветеранів звільнено Григорія Галагана.
Позбулися своїх постів заступники міністра з окупованих територій і переміщених осіб Вікторія Вороніна, Юрій Гримчак та Георгій Тука. Також звільнено першого заступника міністра Юсуфа Куркчі.
З посади заступника міністра соцполітики звільнено Олександру Чуркіну.