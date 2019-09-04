Палата громад зобов'язала Джонсона просити ЄС про нове відтермінування Brexit, він пропонує дострокові вибори

За закон проголосували 327 депутатів, проти - 299, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.

"Палата сказала своє слово, - заявив депутат Гіларі Бенн. - Тепер палата очікує, що прем'єр-міністр виконає закон і не допустить виходу з Євросоюзу без угоди".

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Тепер документ направлено до Палати лордів.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Борис Джонсон тут же офіційно запропонував прийняти рішення про дострокові вибори. Він пропонує провести їх 15 жовтня.

"Палата кілька разів голосувала за вихід із ЄС, але також і за те, щоб відтермінувати дії щодо, власне, виходу. Сьогодні, я боюся, вона проголосувала за скасування будь-яких серйозних переговорів", - говорить він.

Нагадаємо, вихід Британії з Європейського Союзу призначено на 31 жовтня. Щоб парламент схвалив запропоновану Джонсоном дату, йому необхідні голоси двох третин депутатів.

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