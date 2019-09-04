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04.09.19 23:35

Замість призначеної заступником голови ОП Коваленко за списком "Слуги народу" до Ради проходить директор Інституту законодавства Копиленко

Директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко пройде до парламенту від партії "Слуга народу" після дострокового припинення повноважень Анни Коваленко, яку президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента.

Замість призначеної заступником голови ОП Коваленко за списком "Слуги народу" до Ради проходить директор Інституту законодавства Копиленко

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить виборчий список "Слуги народу".

Коваленко пройшла до Ради за списком "Слуги народу", тому після дострокового припинення її повноважень у зв'язку з новою посадою наступним претендентом на проходження до парламенту є кандидат під №135 у списку - Копиленко.

Йому 58 років, юрист.

У 1990-2002 роках він працював в апараті парламенту на посадах консультанта та заступника керівника юридичного управління, також у 1998-2002 роках обіймав посаду радника голів Ради Олександра Ткаченка й Івана Плюща.

У 2002-2013 р.р. і 2014-2019 р.р. - директор Інституту законодавства Ради, а в 2013-2014 р.р. - член Центральної виборчої комісії.

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