Присяжні в США визнали лобіста Януковича Крейга невинним

Про це повідомляє видання Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У 2012-му, будучи партнером у юридичній фірмі Skadden, Крейг працював разом із Полом Манафортом для Януковича. На замовлення українського Мін’юсту Крейг разом із колегами підготував юридичний звіт про судовий процес над Юлією Тимошенко і передав його для публікації в The New York Times. Звіт містив детальний аналіз справи експрем’єрки на відповідність західним стандартам правосуддя.

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Суд присяжних виправдав Грега Крейга.