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05.09.19 00:01

Присяжні в США визнали лобіста Януковича Крейга невинним

Грега Крейга звинувачували в тому, що в 2012 році він не зареєстрував свою роботу на Януковича в базі іноземних агентів уряду США і приховав цю інформацію від американського уряду.

Присяжні в США визнали лобіста Януковича Крейга невинним

Про це повідомляє видання Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У 2012-му, будучи партнером у юридичній фірмі Skadden, Крейг працював разом із Полом Манафортом для Януковича. На замовлення українського Мін’юсту Крейг разом із колегами підготував юридичний звіт про судовий процес над Юлією Тимошенко і передав його для публікації в The New York Times. Звіт містив детальний аналіз справи експрем’єрки на відповідність західним стандартам правосуддя.

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Суд присяжних виправдав Грега Крейга.

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