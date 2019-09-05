На Львівщині співробітник поліції зазнав ножового поранення під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії

Подія сталася 4 вересня близько 19:30 в одному з сіл Жидачівського району, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Націоанльної поліції.

Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий біля села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених, які 3 вересня втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, назвався і запропонував пройти з ним до відділення для встановлення особи. Чоловіки відмовилися і поліцейський вирішив їх затримати. Зловмисники почали чинити опір, і один із них ударив сержанта поліції ножем у лівий бік грудної клітки, завдавши проникаючого поранення.

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Працівники Жидачівського відділення поліції, які прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявилися засуджені, 20-річний киянин і 26-річний житель Житомирської області, які напередодні втекли з виправної колонії.

Пораненого поліцейського госпіталізовано. Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

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