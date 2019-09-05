Потрібно з'ясувати точну кількість ВПО та активніше інтегрувати в громади тих, хто живе на підконтрольних територіях, - Коляда

Про це в інтерв'ю hromadske заявила очільниця відомства Оксана Коляда, пише Цензор.НЕТ.

За її словами, досліджувати потреби людей відомство буде як у продовження роботи Міністерства ветеранів, так і щодо мешканців окупованих територій і переселенців.

"Я зараз зібрала групу експертів, представників міжнародних організацій, ми думаємо, яким чином це зробити", - сказала Коляда, відповідаючи на запитання, як можна провести дослідження на окупованих територіях.

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Нова міністерка зазначила, що для неї незрозумілий чинний спосіб підрахунку кількості переселенців, зокрема через те, що ці дані різняться.

"Хтось каже про півтора мільйона, хтось каже про 1,7 мільйона людей. Мені незрозуміло, скільки цих людей живуть на території, підконтрольній Україні, і їх потрібно активніше інтегрувати в громади в різних областях. Я не розумію, скільки цих людей живе на тимчасово окупованій території", - сказала вона.

Щодо потреб мешканців окупованого Донбасу Коляда розповіла, що Міжнародна організація з міграції проводила дослідження телефоном, і воно показало, що найбільша проблема - відсутність житла в разі переїзду на підконтрольну територію.

Міністерка наголошує на необхідності продовження подібних досліджень.

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"У контексті побудови житла - чи це потрібно тимчасове житло, можливо, навколо якихось великих підприємств, де вони можуть працювати. Чи це сімейне житло, сімейні будинки тимчасового типу, які треба давати молодим сім'ям, аби вони реінтегрувалися в громаду і почали повноцінно жити", - додала вона.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.