Поряд з патрулем СММ ОБСЄ в Пікузах стріляли зі стрілецької зброї, - звіт

Про це йдеться у звіті Місії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спостерігачі проводили оцінку місця вогневого ураження.

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"Приблизно об 11:55 члени патруля Місії (троє перебували в автомобілях, а ще троє - ззовні) чули численні постріли та черги зі стрілецької зброї на відстані близько 100-200 м на північний захід, а також бачили, як у землю приблизно за 25 м на південний схід від них влучила куля. Невдовзі потому співробітники СММ почули, як над ними пролетіли 12 куль, випущені, за оцінкою, із північного заходу, а ще 2 зрикошетили поблизу них. Члени патруля Місії негайно повернулися в автомобілі та благополучно дісталися своєї бази в Маріуполі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 1 вересня поряд із патрулем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Пікузах пролунав вибух від реактивної гранати.