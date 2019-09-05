Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Опитного - зі стрілецької зброї;

- неподалік Верхньоторецького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм;

- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік н.п. Шуми з напрямку "Шахта 6-7" - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Південного з напрямку "Шахта ім. Гагаріна" - з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого - зі стрілецької зброї;

- неподалік Хутора Вільний - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил зі стрілецької зброї неподалік Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- у районі Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Південного - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



