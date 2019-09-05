Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "24 каналу" 4 вересня розповіла сама глава міністерства Олена Бабак.

Раніше була тільки одна урядова програма з енергоефективності, тепер буде більше.

Вона повідомила, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації у плані підвищення енергозбереження.

Раніше держава підтримувала лише програму "теплих кредитів". Ця програма, каже Бабак, була ефективною, але вона пропонувала лише короткострокові рішення – заміну вікон, невеликі утеплення стін чи фасаду. Натомість Фонд відкриває фінансування комплексних проєктів модернізації через програму "Енергодім".

"Ми очікуємо, що завдяки роботі Фонду скоротиться споживання енергії багатоквартирними будинками – від 20 до 60 відсотків. Це означає, що платіжки за найдорожчу комунальну послугу теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів", – наголосила Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця тижня буде відпрацьовано бачення соціального стандарту доступних комунальних послуг, - Бабак

За 5 років роботи Фонду, як очікує уряд, енергоефективними стануть щонайменше 16 тисяч будинків. А це зекономить для держави 1,5 мільярда кубометрів газу.

"Наше завдання – оголосити про початок роботи Фонду і поінформувати усіх мешканців будинків, як вони можуть скористатися його послугами", – підсумувала очільниця Міністерства розвитку громад та територій.

Зауважмо, що Міністерство розвитку громад і територій - це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.