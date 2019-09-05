У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в програмі "Он воно як" із Денисом Бігусом і Аліною Юрченко висловив політик і співавтор Конституції Роман Безсмертний.

Політик нагадав про інцидент у перший день засідання нового парламенту, коли спікер Дмитро Разумков сказав, що "оголошується п'ятихвилинна перерва", однак президент йому кинув: "Яка перерва? Арбайтен. Давайте, хлопці, працюйте", і в цей момент спікер парламенту підкорився.

"У нормальній парламентській державі цього (вказівок президента спікеру. - Ред.) було б достатньо, щоб почати процедуру імпічменту", - зазначив він.

"Пане президенте, ми вас поважаємо, але тут свої правила", - наголосив Безсмертний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

"У нас де-юре парламентсько-президентська, а де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами. Мені цікаво, як президент розійдеться з двома прем'єр-міністрами - Богданом і Гончаруком?" - сказав він.

Крім того, Безсмертний зауважив, що категорично проти, щоб в Україні президенту належало право одноосібно призначати на посади міністрів чи керівників силових органів.