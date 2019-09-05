В Україні почав роботу Антикорупційний суд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Із дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, мають бути передані в Антикорупційний суд.

Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Приміщення Антикорсуду розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишня будівля Печерського райсуду Києва).

Склад суду - 38 суддів.

З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду.

Очолює установу суддя Олена Танасевич.

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Згідно із законом, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (нині – 968 тис. гривень).

Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією та тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду завершено 6 березня поточного року.

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Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію найвищого рівня.

За чинним законодавством до цього суду мають направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3500 кримінальних проваджень, і їхня кількість буде зростати. Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.