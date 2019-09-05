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05.09.19 09:00

За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб

4 вересня в Україні зафіксовано три випадки масового харчового отруєння в трьох різних регіонах.

За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 4 вересня в ДСНС надійшла інформація про те, що протягом 3 і 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" в с. Наконечне Яворівського району (Львівська область).

У Волинській області до Любешівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" в с. Залізниця Любешівського району.

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У Черкаській області до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 5 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані в магазині "Делікат плюс" м. Черкаси.

За всіма випадками проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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