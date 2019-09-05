Бородянський - одеситам про звільнення Ройтбурда: Я б, на вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами

Одеській обласній раді не варто звільняти Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Таку думку висловив у Facebook міністр молоді, культури і спорту України Володимир Бородянський, звертаючись до жителів Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Це не питання міністра культура - це Ваше питання, і в першу чергу Ви відповідаєте за те, в якому місті і з якою культурою Ви живете. Музей за Ройтбурда став постійним місцем громадського діалогу про мистецтво, ожив, став подією. Я б, на Вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами, а всіма силами беріг їх, залучав до життя Вашого прекрасного міста і створював їм умови для творчості", - написав він.

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Міністр пообіцяв у межах своєї компетенції перевірити законність звільнення Ройтбурда.

"Я розмовляв з Олександром і гарантував, що ця ситуація буде мною особисто контролюватися", - зазначив він.

Бородянський вважає, що Ройтбурда звільнив "не абстрактне обласна рада", а люди, які обирали нинішніх депутатів облради.

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.

Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".

7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.