Ми не закриваємо кордон з Україною, а навпаки вдосконалюємо і розвиваємо її, - держсекретар СБ Білорусі Зась

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад", про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась.

"Ми не закриваємо пункти пропуску з Україною, навпаки, їх удосконалюємо і розвиваємо. Ми раді всім гостям, які приходить з добрими намірами", - сказав Зась.

За його словами, разом з тим, Білорусь виставляє жорсткий заслін для тих, хто приходить з іншими цілями - неправомірними. Для цього зміцнюється межа, та, що розташована за пунктами пропуску.

"Це не якась надзвичайщина, це нормальний процес - вибудовування державного кордону з сусідніми державами", - додав він.

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Він зазначив, що Мінськ враховує ризики, які виходять з тієї території України.

"Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які бажали б скористатися цією зброєю і дістати її. Ми повинні жорстко присікати такі устремління. У нашу країну зброя потрапляти не має", - заявив Зась.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Водночас, у Держприкордонслужбі України заявили, що служба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.

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