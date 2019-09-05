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05.09.19 09:51

Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "абсолютно антиукраїнським" рішення президента Володимира Зеленського повернути в парламент закон про держпідтримку скаутської організації "Пласт" і закликав нардепів подолати вето глави держави.

Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Президент України Володимир Зеленський не мав права ветувати закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це 4 вересня в Facebook заявив колишній спікер Верховної Ради України, народний депутат від "Європейської Солідарності" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно зі ст. 94 Конституції України Президент мав 15 днів на те, щоб висловити свої вмотивовані пропозиції для повторного розгляду у Парламенті. Станом на сьогодні Президент Зеленський не мав права ветувати цей закон. Це абсолютно антиукраїнське рішення, адже Пласт - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів", - написав він.

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Ексспікер парламенту підкреслив, що "багато вихованців "Пласту" загинули в боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни".

Парубій закликав народних депутатів подолати вето президента і прийняти закон про державне визнання і підтримку "Пласту".

Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку Пласту, - Парубій 01

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