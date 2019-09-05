Підтримка України - один із пріоритетів Естонії. Не можна закривати очі на агресію РФ, - глава МЗС Рейнсалу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС балтійської республіки Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Послідовна політична і практична підтримка України є одним з пріоритетів Естонії. Не можна закривати очі перед агресивною діяльністю Росії в Східній Україні, їй потрібно давати конкретний і впевнений сигнал", - заявив Рейнсалу в телефонній розмові з українським колегою Вадимом Пристайком, повідомили в четвер у пресслужбі МЗС Естонії.

Рейнсалу, привітавши Пристайка з призначенням на пост глави МЗС України, привів як приклад рішення Естонії не визнавати паспорти РФ, видані жителям самопроголошених ДНР і ЛНР після 24 квітня, якщо власник паспорта не був раніше громадянином Росії.

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Міністри обговорили також переговори в "нормандському форматі" і необхідність співпраці в умовах, коли Росія знову знайшла повноваження члена Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ми також підтримуємо прагнення України щодо проведення реформ і її європейського курсу. Електронна держава і співпраця в сфері кібербезпеки є лише деякими практичними напрямками, де Естонія надійно підставила своє плече", - додав Рейнсалу.

Пристайко подякував Естонії за підтримку і висловив надію, що міждержавне співробітництво стане глибшим, повідомили в МЗС Естонії.

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