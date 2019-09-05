Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.09.19 11:00

За пів року перекази від заробітчан в Україну зросли на третину, - Мінекономрозвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зазначає, що в січні-липні поточного року перекази фізичних осіб в Україну зросли на 13,2% - до 106,3 млрд гривень в еквіваленті.

За пів року перекази від заробітчан в Україну зросли на третину, - Мінекономрозвитку

Про це йдеться в огляді міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% і досяг 106,3 млрд гривень.

За 2018 рік в Україну надійшло грошових переказів на суму 2,3 млрд доларів, або майже 58 млрд гривень за курсом НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік

Водночас обсяг грошових переказів в Україні зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом 2018 року і становив 93,3 млрд гривень, або 3,47 млрд доларів в еквіваленті.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100