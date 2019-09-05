У Польщі чекають від України нового підходу в історичній проблематиці, - заступник глави МЗС Пшидач

Про це в коментарі Укрінформу наголосив під час Економічного форуму в польській Криниці-Здруй заступник глави зовнішньополітичного відомства Польщі Марцін Пшидач, який відповідає за східну політику, передає Цензор.НЕТ.

"Нова влада завжди означає потенціал нової відкритості. В Україні зараз повністю нові політики, і це природним чином дає шанс на новий підхід у багатьох питаннях, зокрема й у складних історичних питаннях, які за останні п’ять років значно впливали чи обтяжували польсько-українські відносини", - заявив Пшидач.

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Він підкреслив, що нещодавні переговори Президента України Володимира Зеленського у Варшаві з польськими лідерами були "хорошими" і висловив сподівання, що теми, які були визначені під час переговорів, матимуть свої "конкретні рішення".

Заступник глави МЗС Польщі висловив жаль з приводу того, що "попередня влада, попри публічні заяви щодо зняття мораторію на ексгумацію останків поляків на території України, які були жертвами різних злочинів та конфліктів, не зробила нічого для вирішення цього питання, і це впливало на довіру до неї".

Пшидач наголосив, що заборона на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні від самого початку сильно обтяжувала польсько-українські відносини.

"Питання згоди на пошук останків своїх родичів не має бути предметом політичної дискусії, оскільки це виражає наш моральний обов'язок", - констатував заступник глави МЗС Польщі.