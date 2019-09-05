Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це домовилися віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та голова комітету ВРУ з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Комітету.

"Курс на зближення України з Євросоюзом – незмінний. На цьому шляху Уряд та Парламент не просто союзники, вони – єдине ціле", - зазначив віцепрем’єр-міністр.

Він наголосив, що вбачає своїм основним завданням на посаді продовження та посилення позитивних досягнень щодо виконання Угоди про асоціацію та започаткованих процесів секторальної інтеграції з ЄС.

Представник Уряду підкреслив, що наразі динаміка розвитку торгівлі України з ЄС дуже висока і випереджає можливості Угоди про асоціацію.

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Кулеба також наголосив на тому, що спільна робота щодо ухвалення євроінтеграційних законопроєктів має бути побудована у найбільш оптимальний спосіб. Він запропонував згрупувати законопроєкти за їхньою метою та тематикою. Віце-прем’єр-міністр також підтримав ініціативу Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо посилення інституційної спроможності комітету в частині експертизи та аналізу парламентських законодавчих актів на відповідність праву ЄС.

Також він закликав членів комітету бути "адвокатами євроінтеграції у своїх фракціях" та пояснювати парламентарям важливість оперативного та якісного розгляду законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію і наближення усіх сфер життя українців до стандартів ЄС. Віцепрем’єр-міністр запропонував уповноважити окремих людей як з боку комітету, так і з боку своєї служби для координації спільної роботи.

За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, наразі 67 законопроєктів є пріоритетними і потребують термінового опрацювання Урядовим офісом з тим, щоб розглянути їх разом з висновками офісу на найближчому засіданні Комітету. Дмитро Кулеба наголосив на тому, що також необхідна експертиза законопроєктів з боку кожного профільного міністерства.

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Фото: Урядовий портал

Говорячи про урядово-парламентську взаємодію, він підкреслив, що успіх реалізації Урядом курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію великою мірою залежить від ефективності Парламенту. Чим ефективніший Парламент в ухваленні законодавства, яке створює європейський ринковий та ціннісний простір в України, тим швидше Уряд зможе приступати до їх виконання.