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05.09.19 10:51

На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція

У Житомирській області житель села Вільха загинув від вибуху боєприпасу часів Другої світової, коли спалював на своїй земельній ділянці суху траву.

На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція

Про це повідомляє Нацполіції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

"Подія трапилася ввечері 4 вересня в Романівському районі. Спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, в результаті вибуху боєприпасу часів Другої Світової війни. За цим фактом тривають перевірки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення інформація про вибух на сусідській присадибній ділянці в поліцію надійшла від мешканки с.Ольха близько 18:30.

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Станом на 10 ранку 5 вересня робота співробітників слідчо-оперативної групи і фахівців вибухотехнічної служби ГУНП, а також огляд місця події для встановлення причин вибуху тривають.

"Попередньо встановлено, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік зазнав травм, які виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події", - поінформували в поліції.

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