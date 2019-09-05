Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках

"Я розумію, що зараз є проблема, яку ми ще не встигли вирішити, - це питання з рамками підсудності. Раніше дехто, не згадуватиму прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ", - сказав він у четвер на брифінгу, присвяченому початку роботи ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський запевнив, що він і Верховна Рада зроблять усе необхідне, щоб ВАКС відразу почав розглядати найбільш гучні справи.

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"Я знаю, що ви очікуєте більше ніж 200 гучних справ щодо розкрадання, розкрадання корупціонерів - топчиновників, і допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і цих людей було покарано", - сказав він.

Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його головою суддю першої інстанції Олену Танасевич.