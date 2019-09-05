Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Суд дав дозвіл на його затримання", - сказав Ситник журналістам у четвер в Києві.

За його словами, коли йдеться про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання і окремо - про арешт.

"На сьогодні є рішення суду, яким надано дозвіл на затримання", пояснив директор НАБУ.

Також Ситник додав, що, за даними антикорупційних органів, нині Вовк перебуває за кордоном.

Він наголосив, що це рішення і необхідне для запуску процедури міжнародного розшуку.

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Відповідаючи на запитання про те, коли можливе рішення суду про арешт, Ситник сказав: "Це залежить від суду".

"Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень", - повідомив Ситник.

"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є низка справ, які розглянуті й перебувають на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.

Раніше суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.