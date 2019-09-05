Лавров заявив про стабільне ускладнення міжнародних відносин: "Зупинити процес поки не вдається"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в інтерв'ю МІЦ Известия.

"Я би сказав, що міжнародні відносини продовжують стабільно ускладнюватися. Цей процес поки не вдається зупинити", – відповів він на прохання оцінити нинішнє становище справ у світовій політиці.

Лавров, зокрема, згадав у загальному контексті Сполучені Штати й вихід обох країн з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

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Російський дипломат також переконаний, що "Захід щоразу винаходить нові правила залежно від своїх нагальних потреб та інтересів, а потім нав’язує це іншим країнам". А ось зацікавленість Заходу форматом "двадцятки" відображає визнання Заходом "реалій поліцентричного світу і те, що західні країни вимушені визнавати нову реальність".

"Саме з цими реаліями намагається боротися Захід, намагаючись зберегти домінування, яким він користувався років 500, "замовляючи музику" у всіх міжнародних справах", – заявив Лавров, додаючи, що "двадцятка" матиме стабілізуючий вплив.

Як повідомлялося раніше, комітет постійних представників країн ЄС погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.





