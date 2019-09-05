Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це журналістам у четвер у Києві.

"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є кілька справ, які розглянуті і зараз на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України винесли рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До ВАКС має надійти понад 3 тис. справ із місцевих судів, - Танасевич

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.