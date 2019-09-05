7 теруправлінь, призначення і звільнення директора Кабміном: на сайті Ради оприлюднили законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Про це йдеться в законопроєкті №1208, зареєстрованому в парламенті 30 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується створити Бюро фінрозслідувань, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше 7 теруправлінь.

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.

Керівник Бюро фінрозслідувань призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 термінів поспіль.

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Міністр може оголошувати конкурс на цю посаду.

Керівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну чи економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.

Працівники бюро не мають права бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників і майно в партійних, групових чи особистих інтересах.

Керівник нового органу має щорічно не пізніше 10 лютого та 10 серпня подавати президенту, Верховній Раді та Кабміну письмовий звіт про діяльність Бюро за шість місяців, а також інформувати про основні питання роботи органу, пише Інтерфакс-Україна.

До основної підслідності бюро пропонується віднести кримінальні правопорушення за 25 статтями Кримінального кодексу. Серед них - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 205), фіктивне підприємництво (ст. 204), фіктивне підприємництво (ст. 205), підроблення документів, що надаються для проведення держреєстрації юрособи та ФОП (ст. 205-1), ухилення від сплати податків (ст. 212), ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1), нецільове використання бюджетних коштів (ст. 210), видача нормативно-правових актів, які скорочують надходження Державного бюджету в бюджет або збільшують його видатки (ст. 211), доведення до банкрутства (ст. 219), підроблення недержавних цінних паперів (ст. 224), незаконне використання товарного знака, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229).