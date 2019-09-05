Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар на підставі аналізу низки пропонованих законопроєктів.

"За 5 останніх років ми так багато дискутували про демократію, права людини, баланс влади та незалежність силових органів... Зараз на це блискавично плюють", - написала нардепка, коментуючи запропоновані зміни до закону про прокуратуру.

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Зокрема, зазначається, що цим законопроєктом хочуть припинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і передати її функції генпрокурору. Разом з іншими проєктами законів очікується повна концентрація всіх силових структур в одних руках, переконана Сюмар.

"А знаєте, що тепер означає закон про "перезавантаження влади"? Незалежні держсекретарі відміняються, конкурси теж, кількість заступників у центральних органах виконавчої влади з двох збільшується до п'яти, ну і захист права державної служби - відміняються", - пише вона.





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"А знаєте що таке Забезпечення відкритості і прозорості діяльності ВР? Окрім незачитування прізвищ депутатів та їхніх запитів, ще й позбавлення, по суті, права опозиції подавати запити президентові. Тепер для цього треба буде 226 депутатів, а не 150, як раніше", - продовжує нардепка.

"Якщо раніше порядок денний формувався за пропозицією депутатських фракцій і комітетів ВР, то тепер вводиться поняття План законопроектних робіт. І хто його визначає? Один спікер. Тому не варто Раду скорочувати до 300 депутатів. Достатньо залишити Одного. Або Одну. Одну зелену кнопку", - додає Сюмар.

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"І нарешті. Продати Державу Україну. Не окремі держпідприємства, які варто таки приватизувати. А всі державні об’єкти. Продати. Все. Одним і простим законом", - резюмує представниця "Євросолідарності".

"За два тижні ми з вами проснемося в іншій державі, яка значно більше буде схожа на вчорашню Білорусь, ніж на сьогоднішню Україну", - підсумовує Сюмар.

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