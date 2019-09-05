"Чорні ріелтори" привласнили майно 12 померлих киян на загальну суму понад 15 млн грн, - Варченко

Про це повідомила у Facebook директор ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в справі з'явилися нові подробиці, що спливли під час слідчих дій.

"Раніше повідомляли, що група, до якої входили адвокати, приватний нотаріус та нині вже колишній суддя Солом’янського районного суду Києва, імовірно, підробили документи, аби шахрайським шляхом привласнити собі майно померлих киян. Йшлося про 4 квартири у центральних районах столиці та кошти на депозитах. Виявилося – це була лише верхівка айсберга. У такий самий спосіб – підробляючи рішення судів, заповіти та інші офіційні документи – за попередньою версією слідства, ця злочинна група, імовірно, заволоділа майном ще 12 померлих", - зазначила Варченко.

За її словами, йдеться про 15 об'єктів нерухомості (квартири, гаражі, будинки) в Києві і Київській області.

"За попередньою оцінкою, загальна сума незаконно привласненого ними майна становить понад 10 мільйонів гривень. І це не враховуючи ті 5,6 мільйона, про які стало відомо раніше", - повідомила Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємство незаконно отримало понад 5 млн грн відшкодування ПДВ, - ДБР

Вона також зазначила, що досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Крім того, за словами Варченко, слідчі Центрального апарату ДБР провели обшуки в адвокатів і приватного нотаріуса, щоб вилучити документи, що стосуються незаконного заволодіння ними чужим майном. Якщо суд визнає вину перерахованих членів групи "чорних ріелторів", їх чекає до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.