Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, під час розгляду апеляції прокурор Олег Пересада запевнив суд у тому, що на волі Цемах не буде в безпеці - адже Москва може ліквідувати незручного свідка.

Сам Володимир Цемах під час перерви в судовому засіданні на питання журналістів про те, чи вважає він, що на волі йому загрожує небезпека, відповів: "Я маячню не коментую".

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Фото Олена Лунькова

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.