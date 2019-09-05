Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до нормативних документів, ці завдання на наступний рік мають бути поставлені в листопаді 2019 року. Якщо навіть затягується цей процес, бо він складний і охоплює всі сфери діяльності й усі розвідувальні органи України, то, як правило, в лютому-березні ми вже маємо пріоритетні завдання. Але безпосереднє планування розвідки починається вже у вересні", - заявив Скібіцький.

Також він зазначив, що завдання ставиться і ГУР, і військовим підрозділам, які виконують завдання в полі, це й розвідувальна авіація, і засоби розвідки флоту, і підрозділи розвідки Сухопутних військ.

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