Газ на зиму за "літніми цінами" вже придбали понад 7 тисяч українських сімей, - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Загальний обсяг газу, замовлений споживачами на умовах "Газового запасу", становить майже 4,5 млн куб. м.

До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості.

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Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. Нафтогаз сподівається, що вони дозволять своїм клієнтам скористатись перевагами програми "Газовий запас".

В "Нафтогазі" нагадали, шо продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

"Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Скористатися пропозицією можна до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника)", - сказано в повідомленні.