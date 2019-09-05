Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

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"Ми фіналізумо наші переговори, обмін буде великим, масштабним... З міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, зокрема, і з офіційною владою. Я думаю, найближчим часом це стане відомо", - сказав Путін, виступаючи на Східному економічному форумі

Глава Кремля не назвав прізвищ тих українців, яких влада РФ готує до обміну.

Крім того, Путін вважає неминучою повну нормалізацію відносин Москви і Києва.

"Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію у відносинах, тому що ми - дві частини одного і того ж народу, я про це багато разів говорив... Що стосується найближчої перспективи, то це значною мірою залежить від чинного українського керівництва", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонсів тут бути не може, - Пєсков про дату обміну утримуваних осіб між Україною та Росією

Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.