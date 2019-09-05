"Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів

Про це йдеться в супровідному тексті президента до повернутого в Раду законопроєкту, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського відповідно до закону, до всіх осіб, які вчинили злочин сексуального характеру щодо малолітньої особи, передбачається застосування в обов'язковому порядку примусових заходів медичного характеру як додаткового покарання.

"Закон, що надійшов на підпис, не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації. При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів всім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може призвести до погіршення стану його здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)", - пояснив Зеленський.

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"Законом, що надійшов на підпис, Кабінету Міністрів України доручається забезпечити створення публічного реєстру осіб, засуджених до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповнолітньої особи, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене стосовно неповнолітньої особи, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх (абзац другий пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення").

У зв'язку з цим слід зауважити, що Законом України "Про захист персональних даних" забороняється обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних особи (частина перша статті 7).Відсутність у Законі, що надійшов на підпис, визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію", - додав Зеленський.

11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів