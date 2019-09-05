Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Дійсно є ухвала суду. Пан Вовк чомусь вирішив піти слідами одного з народних депутатів, які вже три роки ховаються від слідства, і вирішив комунікувати з правоохоронними органами через Facebook. За останньою інформацією, з квітня він перебуває у Брюсселі".

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.