Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "Дійсно є ухвала суду. Пан Вовк чомусь вирішив піти слідами одного з народних депутатів, які вже три роки ховаються від слідства, і вирішив комунікувати з правоохоронними органами через Facebook. За останньою інформацією, з квітня він перебуває у Брюсселі".
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.