"Моя мета - унеможливити корупцію в армії", - Загороднюк поділився трьома пріоритетами на посаді міністра оборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналу НВ.

Так, Загороднюк озвучив три пріоритети в роботі на посаді міністра оборони.

1. Перший пріоритет - військовослужбовці. Цінність їхнього життя і повага до кожного з них. Як на передовій, так і у військових частинах. На практиці це означає: поліпшення харчування, майнового та медичного забезпечення, якісне житло, соціальна підтримка, освіта та розвиток. Це зміна відносин між командирами і підлеглими, офіцерами і сержантами. Цінність фахівців та повага до них - незалежно від звань і посад. Це також передбачає зміну системи освіти і приведення військових освітніх програм до натовських стандартів.

2. Стандарти НАТО. За останні п’ять років дещо було зроблено, але тепер стандарти найкращих армій світу мають стати реальністю. Йдеться про нові установки, нову структуру управління збройними силами, нові підходи до підготовки військ, озброєння і військової техніки, майнового забезпечення, комплектації особовим складом, військової інфраструктури та оборонного планування.

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3. Порядність. Красти, як і неефективно використовувати ресурси армії, - злочин. Моя мета - унеможливити корупцію в армії. Це не тільки про "посадки". Йдеться про припинення корупційних проявів або швидке та ефективне розслідуванні корупційних справ, які виникають. Міністерство не може безпосередньо судити корупціонерів, але ми точно можемо зробити так, щоб ці процеси були прозорими. І це дозволить максимально виключити будь-яку можливість для окремих посадових осіб вплинути на рішення. Нам також необхідно налагодити систему контролю, моніторингу та аудиту. Це копітка робота, але без неї припинити корупцію буде неможливо.

Як повідомлялося, 44-річний Андрій Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався у Київському національному університеті ім. Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України.

5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.