Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів один з авторів документа, член комітету з діджиталізаціі Єгор Чернєв.

Продаж сім-карток за паспортами - це нормальна практика для європейських держав, яка вирішує кілька завдань, стверджує він.

"З одного боку, це питання безпеки. Сьогодні мобільні оператори і так розуміють, хто якою карткою користувався. І за певного бажання - навіть якщо у вас новопридбана в якомусь кіоску картка - за місцем розташування і дзвінків певним абонентам можна встановити особу. Це закриє багато питань телефонного шахрайства і мінування, шахрайства в інтернеті, закладок наркотиків.

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Але є ще і другий аспект, і він був для нас основним. Це реалізація програми "Держава в смартфоні", про яку говорив президент і яка є однією з основних для нас. Ми хочемо, щоб в телефоні була можливість доступу до всіх послуг держави, які будуть переведені онлайн. Потрібна довідка про несудимість - одним кліком! Внести дані в електронний кабінет забудовника - теж одним кліком, без участі держслужбовців!"- розповів Чернєв.

Нагадаємо, автори законопроєкту "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради після подачі його днями раніше. У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.