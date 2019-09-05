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05.09.19 14:27

США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним

Посольство США в Україні привітало запуск Вищого антикорупційного суду і висловило сподівання, що він буде добросовісним і незалежним.

США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

"Вітаємо Україну з сьогоднішнім успішним запуском Вищого антикорупційного суду. Ми підтримуємо сподівання українського народу на те, що суд буде добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.

США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним 01

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