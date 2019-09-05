Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ексдепутат знаходячись на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з мотивів надуманої образи, завдав сільському голові удар від якого потерпілий не втримався на ногах та впав на землю. У результаті нанесеного удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Окрім цього, під час вказаного конфлікту колишній народний обранець погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці", - йдеться в повідомленні.

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У кримінальному провадженні Києво-Святошинською місцевою прокуратурою колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України.

Підозрюваного оголошено у розшук.