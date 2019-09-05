Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком.

"Безумовно, (ви) успішно дуже конвертуєте наші добрі відносини в конкретні гуманітарні акції, в конкретні справи, я думаю, що люди про це пам'ятатимуть. Це свята справа, що називається, все зрозуміло", - сказав російський лідер.

Коментуючи згадку Медведчуком українських в'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, президент РФ зазначив, що стосовно цих фігурантів у Москви "особлива позиція".

"Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з чинною офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про ухвалені рішення", - наголосив Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією. ВIДЕО

Зустріч Путіна з Медведчуком минула "на ногах" у кулуарах Східного економічного форуму.

Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.