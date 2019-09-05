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05.09.19 15:05

Існує приблизно 350 реєстрів з інформацією про українців, але вони не взаємодіють. Ми хочемо це виправити, - нардеп від СН Чернєв

У "Слузі народу" хочуть зв'язати всі наявні в країні реєстри з інформацією про громадян, щоб усунути корупційну складову і прискорити процес обміну даними між держорганами.

Існує приблизно 350 реєстрів з інформацією про українців, але вони не взаємодіють. Ми хочемо це виправити, - нардеп від СН Чернєв

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів один з авторів документа, член комітету з діджиталізації Єгор Чернєв.

"У нас є законопроєкт "Про державні публічні реєстри". Це те, що уможливить нормальний обмін даними між держорганами. Він йтиме в парі із законопроєктом про персональні дані. Тому що сьогодні реєстр Мін'юсту не може взаємодіяти з реєстром ЦВК. Або з реєстром "Прозорро". Якщо для участі в тендері потрібна довідка про несудимість, то навіщо мені йти за нею в МВС, якщо відомства самі зможуть запросити той чи інший документ одне о одного", - зазначив він.

Він повідомив, що в Україні приблизно 350 реєстрів, які містять величезну кількість інформації про громадян, але не взаємодіють. "Ми хочемо це виправити. Щоб людина звернулася в одну точку, і отримала всі документи", - додав нардеп.

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Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.

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