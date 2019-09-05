Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 5 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

При ухваленні цього рішення Нацрада послуговувалася даними моніторингів телеканалу за останній час, які підтвердили неодноразове поширення в його ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. Зокрема, регулятор узяв до уваги моніторинг мовлення NewsOne за період з 1 червня до 8 липня 2019 року включно. Так, в ефірі за 8 липня ведучі та учасники телепрограм мовника обговорювали ідею проведення спільного телемосту з російським телеканалом "Россия24" під назвою "Надо поговорить", а також його подальше скасування.

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Визнавши наявність мови ворожнечі у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу NewsOne, а також порушення законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" та факт неусунення ліцензіатом порушень законодавства, Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення.

Відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення", Нацрада може звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії лише після застосування санкцій "оголошення попередження " та "стягнення штрафу" за порушення мовником однієї й тієї ж норми закону протягом року.

Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.